В РПЦ отказались поддержать законопроект о переносе дней воинской славы

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Русская православная церковь не поддерживает законопроект о переносе дней воинской славы согласно новому, григорианскому календарю, и будет добиваться его корректировки, заявила РИА Новости руководитель правового управления РПЦ игумения Ксения (Чернега).
Ранее в Госдуму был внесён законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Он устанавливает новую памятную дату 18 марта — День воссоединения Республики Крым и Севастополя с РФ в 2014 году. Кроме того, согласно пояснительной записке к законопроекту, он устраняет противоречия в датировке исторических событий до 1918 года, связанные с переходом с юлианского на григорианский календарь. По информации сайта Госдумы, 4 марта поступил официальный отзыв правительства РФ на законопроект.
«Привязка дореволюционных знаменательных дней воинской славы к григорианскому календарю влечет за собой не только подмену реальных исторических дат победы русских войск над противником, но также приводит к разрыву исторически сложившегося совпадения важнейших военно-исторических событий России с церковными праздниками… Русская православная церковь не поддерживает данный законопроект и будет добиваться его корректировки», — сказала агентству игумения Ксения.
Законопроект предусматривает замену восьми памятных дат на новые. День Ледового побоища предлагается перенести с 18 апреля на 5 апреля, Куликовской битвы — с 21 сентября на 8 сентября, Полтавского сражения — с 10 июля на 8 июля, сражения у мыса Гангут — с 9 августа на 7 августа, день взятия Измаила — с 24 декабря на 22 декабря, день победы Ушакова у мыса Тендра — с 11 сентября на 9 сентября, день Бородинского сражения — с 8 сентября на 7 сентября, Синопского сражения — с 1 декабря на 30 ноября.
Сейчас день победы в Куликовской битве соответствует празднику Рождества Пресвятой Богородицы, а Полтавского сражения — дню памяти святого Сампсона Странноприимца, рассказала Чернега. В предложенной редакции, считает представительница Церкви, нормы законопроекта повлекут потерю полноты духовно-нравственного содержания дней воинской славы в угоду западным традициям летоисчисления.
«Связь знаменательных дней воинской славы с церковными праздниками имела колоссальное значение для наших предков — участников и свидетелей исторических событий. Эта связь важна и для современных россиян, поскольку способствует пониманию смысловых импульсов исторического процесса», — заключила игумения Ксения.