В РПЦ отказались поддержать законопроект о переносе дней воинской славы

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Он устанавливает новую памятную дату 18 марта — День воссоединения Республики Крым и Севастополя с РФ в 2014 году. Кроме того, согласно пояснительной записке к законопроекту, он устраняет противоречия в датировке исторических событий до 1918 года, связанные с переходом с юлианского на григорианский календарь. По информации сайта Госдумы, 4 марта поступил официальный отзыв правительства РФ на законопроект.