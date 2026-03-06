В Прикамье скончалась основатель народной Школы балета Галина Цыганова

Администрация Березников сообщила об уходе из жизни 4 марта Почетного гражданина города Цыгановой Галины Ивановны. Ее запомнят, как основателя и многолетнего руководителя народного театра балета и детской хореографической школы.
Галина Цыганова родилась 2 сентября 1936 года. В 1958 году после окончания Пермского государственного хореографического училища она организовала при Дворце культуры энергетиков хореографическую студию.
В 1968 году студии присвоили звание Народного театра балета. В конце 1960-х и начале 1970-х годов коллектив театра подготовил и показал на высоком профессиональном уровне ряд произведений русских и зарубежных композиторов.
Галина Ивановна вела большую преподавательскую деятельность в вузах страны. Ее опыт создания непрофессионального театра высокого уровня по праву считали значимым и уникальным. За плодотворный труд она удостоена звания Заслуженный работник культуры России, ордена «Знак Почета».
Галина Цыганова вошла в историю березниковского балета и театра благодаря мощному таланту, харизме, благородству, ставшему эталоном для нескольких поколений артистов. Ее дело продолжит жить в последователях, бережно сохраняющих традиции балетной школы.
Администрация города Березники выражает искренние соболезнования родным и близким Галины Ивановны. Церемония прощания состоится 7 марта с 12:00 в Культурно-деловом центре на ул. Льва Толстого, 50.