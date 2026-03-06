СОБР «Булат» использует мини-дроны при штурме зданий. Видео

Бойцы подмосковного СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии провели тактико-специальные учения по нейтрализации вооруженных преступников. В ходе тренировки спецназовцы отработали методы работы штурмовых групп в условиях городской застройки, сообщает прес-служба ведомства.
Важной особенностью учений стало использование малогабаритных беспилотных летательных аппаратов. Миниатюрные дроны позволили собровцам провести разведку помещений и оценить обстановку внутри здания, не подвергая жизнь сотрудников лишнему риску.
Подобная тактика позволяет действовать в ограниченном пространстве максимально эффективно, сохраняя скрытность и внезапность.