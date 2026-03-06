Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СОБР «Булат» использует мини-дроны при штурме зданий. Видео

Подмосковный спецназ Росгвардии протестировал новую тактику штурма зданий. Использование мини-дронов позволяет бойцам СОБР проводить разведку помещений, сохраняя скрытность. Кадры тренировки опубликовала пресс-служба ведомства.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Бойцы подмосковного СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии провели тактико-специальные учения по нейтрализации вооруженных преступников. В ходе тренировки спецназовцы отработали методы работы штурмовых групп в условиях городской застройки, сообщает прес-служба ведомства.

Важной особенностью учений стало использование малогабаритных беспилотных летательных аппаратов. Миниатюрные дроны позволили собровцам провести разведку помещений и оценить обстановку внутри здания, не подвергая жизнь сотрудников лишнему риску.

Подобная тактика позволяет действовать в ограниченном пространстве максимально эффективно, сохраняя скрытность и внезапность.