СОБР «Булат» использует мини-дроны при штурме зданий. Видео

Бойцы подмосковного СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии провели тактико-специальные учения по нейтрализации вооруженных преступников. В ходе тренировки спецназовцы отработали методы работы штурмовых групп в условиях городской застройки, сообщает прес-служба ведомства.