В Петербурге снова перенесли сроки запуска новых станций метро

В Санкт-Петербурге во второй раз переносят открытие двух новых станций метро. Речь идет об участке от уже открытой станции «Горный институт», далее через станцию «Гавань» и к станции «Морской фасад».
Открыть участок Лахтинско-Правобережной линии (оранжевой ветки) до станции «Морской фасад» может быть открыт в лучшем случае только в 2034 году, то есть через восемь лет. Ранее заявлялось, что запуск произойдет в 2030 году.
Пока что все внимание города сосредоточено на развитии Красносельско-Калининской линии (коричневой ветки). Об этом рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.