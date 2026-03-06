Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге снова перенесли сроки запуска новых станций метро

В данный момент город отдает приоритет развитию Красносельско-Калининской линии.

Источник: АиФ

В Санкт-Петербурге во второй раз переносят открытие двух новых станций метро. Речь идет об участке от уже открытой станции «Горный институт», далее через станцию «Гавань» и к станции «Морской фасад».

Открыть участок Лахтинско-Правобережной линии (оранжевой ветки) до станции «Морской фасад» может быть открыт в лучшем случае только в 2034 году, то есть через восемь лет. Ранее заявлялось, что запуск произойдет в 2030 году.

Пока что все внимание города сосредоточено на развитии Красносельско-Калининской линии (коричневой ветки). Об этом рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.