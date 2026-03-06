Большинство «женских» улиц в Беларуси названы в честь Крупской и Терешковой

О том, в честь каких женщин названы улицы в населенных пунктах Беларуси в преддверии 8 марта рассказали в Национальном кадастровом агентстве. Чаще всего речь идет о выдающихся белорусках или женщинах, известных всему миру. Если говорить о ТОП-5 самых распространенных в Беларуси «женских» названий улиц, то выглядеть он будет так: 71 улица названа в честь Крупской, 49 — в честь Терешковой, 46 — Зои Космодемьянской, 40 — Веры Хоружей, 35 — Осипенко.