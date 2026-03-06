Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

16 медалей завоевали воронежцы на чемпионате и первенстве России по ушу

Софья Неведрова четыре раза поднималась на высшую ступень пьедестала.

Источник: Комсомольская правда

В Москве финишировали чемпионат и первенство России по ушу. Воронежские атлеты 16 раз поднимались на пьедестал почета. Особенно ярко проявила себя Софья Неведрова. В рамках первенства страны заняла четыре первых места — три в индивидуальном зачете и одну в паре с Миланой Тимченко.

Еще на счету воронежцев десять наград на первенстве России:

Тимофей Золоторев выиграли три серебра, Максим Лопатин — серебро и бронзу, Мария Киселева — серебро, Екатерина Кулишенко, Ярослав Тишков, Амира Сарычева и Мария Спахова — по бронзе.

В рамках чемпионата страны Снежана Петухова выиграла золото.