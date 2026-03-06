16 медалей завоевали воронежцы на чемпионате и первенстве России по ушу

В Москве финишировали чемпионат и первенство России по ушу. Воронежские атлеты 16 раз поднимались на пьедестал почета. Особенно ярко проявила себя Софья Неведрова. В рамках первенства страны заняла четыре первых места — три в индивидуальном зачете и одну в паре с Миланой Тимченко.