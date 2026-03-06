Нижегородская область направила на поддержку СВО 47 миллиардов рублей

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Нижегородская область направила на поддержку специальной военной операции 47 миллиардов рублей, заявил глава региона Глеб Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Общая сумма, которая была направлена (на поддержку СВО), — 47 миллиардов. Работа координируется через наш проект “Дом народного единства”, — сказал Никитин.
Губернатор Нижегородской области назвал неотъемлемым элементом работы в регионе сохранение исторической памяти.
«Мы гордимся знаковым проектом для региона — Музеем истории СВО, который был признан Минобороны одним из лучших в России для тиражирования в других регионах», — рассказал главе государства Никитин.
Также губернатор Нижегородской области упомянул об уникальном региональном проекте — мобильном музее СВО.