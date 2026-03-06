Ричмонд
Самую мощную DDoS-атаку России отразили в Поволжье

За прошлый год количество DDoS-атак в стране выросло вдвое по сравнению с 2024-м.

При этом каждая пятая киберпровокация пришлась на организации Приволжского федерального округа, из-за чего Поволжье заняло второе место в рейтинге самых атакуемых регионов с годовым результатом в 11 тысяч инцидентов.

Именно здесь в июне была зафиксирована и отражена самая мощная в России атака, достигшая рекордных 652,5 гигабита в секунду. Самая же длительная продолжалась в августе целых 19 часов — целью стало одно из республиканских учреждений.

Хакеров в ПФО привлекают развитый нефтегазовый сектор, промышленность, IT и здравоохранение. Чаще всего мишенями становятся коммерческие и государственные структуры: сбои в их работе напрямую сказываются на большом количестве жителей. Эксперты призывают руководителей организаций внедрять комплексную защиту, включая оценку рисков, обучение сотрудников и технологическое укрепление систем, поскольку методы мошенников постоянно совершенствуются.