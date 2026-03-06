Самую мощную DDoS-атаку России отразили в Поволжье

При этом каждая пятая киберпровокация пришлась на организации Приволжского федерального округа, из-за чего Поволжье заняло второе место в рейтинге самых атакуемых регионов с годовым результатом в 11 тысяч инцидентов.
Именно здесь в июне была зафиксирована и отражена самая мощная в России атака, достигшая рекордных 652,5 гигабита в секунду. Самая же длительная продолжалась в августе целых 19 часов — целью стало одно из республиканских учреждений.
Хакеров в ПФО привлекают развитый нефтегазовый сектор, промышленность, IT и здравоохранение. Чаще всего мишенями становятся коммерческие и государственные структуры: сбои в их работе напрямую сказываются на большом количестве жителей. Эксперты призывают руководителей организаций внедрять комплексную защиту, включая оценку рисков, обучение сотрудников и технологическое укрепление систем, поскольку методы мошенников постоянно совершенствуются.