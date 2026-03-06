Омич возвращается домой из украинского плена по обмену военнопленными

Сегодня, 5 марта, Россия и Украина провели очередной этап обмена военнопленными. В целом обмен пройдет по формуле «500 на 500». Среди тех, кто уже находится на пути домой, есть омич, житель Кировского округа.
Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат Госдумы от Омской области, экс-мэр Оксана Фадина. Как рассказала Фадина, омич числился без вести пропавшим с августа 2024 года, в апреле 2025-го за помощью к депутату обратилась супруга пропавшего бойца Татьяна.
«За это время сначала провели большую работу при поддержке военной полиции по выяснению его местонахождения. Далее собирали факты и обеспечивали процесс смены статуса на “пленный”, а затем уже началась организация включения нашего земляка в список обмена военнопленными с украинской стороной», — рассказала Оксана Фадина, поблагодарив за содействие уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову.
Радостную весть о возвращении омского бойца домой Оксана Фадина уже сообщила его супруге.
