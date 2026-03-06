Омич возвращается домой из украинского плена по обмену военнопленными

«За это время сначала провели большую работу при поддержке военной полиции по выяснению его местонахождения. Далее собирали факты и обеспечивали процесс смены статуса на “пленный”, а затем уже началась организация включения нашего земляка в список обмена военнопленными с украинской стороной», — рассказала Оксана Фадина, поблагодарив за содействие уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову.