WSJ назвала «музейными экспонатами» самолеты ВВС Ирана

1 марта Израиль уничтожил в Тебризе два самолета иранских ВВС на взлете. Один из них — истребитель-бомбардировщик F-4 Phantom II американского производства (в США его эксплуатацию начали в 1960 году), второй — легкий истребитель F-5, созданный в 1960-х для экспорта и борьбы с МиГ-21.