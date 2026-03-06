WSJ назвала «музейными экспонатами» самолеты ВВС Ирана

1 марта Израиль уничтожил в Тебризе два самолета иранских ВВС на взлете. Один из них — истребитель-бомбардировщик F-4 Phantom II американского производства (в США его эксплуатацию начали в 1960 году), второй — легкий истребитель F-5, созданный в 1960-х для экспорта и борьбы с МиГ-21.
Отношения Вашингтона и Тегерана оставались дружественными до революции 1979 года. WSJ отмечает, что Иран закупал американские F-4 и F-5 в начале 1970-х годов — в годы правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.
Как пишет WSJ, многие самолеты в распоряжении Исламской Республики — «музейные экспонаты, поддерживаемые в летном состоянии» — являются ключевой стратегической уязвимостью. Она вынудила страну полагаться на программу баллистических ракет, так как многие часто самолеты либо терпели крушение во время тренировочных учений либо были сбиты на взлетной полосе.