WSJ назвала «музейными экспонатами» самолеты ВВС Ирана

Основная часть ВВС Ирана — устаревшие самолеты, cреди них есть американские модели времен войны во Вьетнаме, а также истребители, «собранные из найденных деталей», пишет The Wall Street Journal.

Источник: Reuters

1 марта Израиль уничтожил в Тебризе два самолета иранских ВВС на взлете. Один из них — истребитель-бомбардировщик F-4 Phantom II американского производства (в США его эксплуатацию начали в 1960 году), второй — легкий истребитель F-5, созданный в 1960-х для экспорта и борьбы с МиГ-21.

Отношения Вашингтона и Тегерана оставались дружественными до революции 1979 года. WSJ отмечает, что Иран закупал американские F-4 и F-5 в начале 1970-х годов — в годы правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.

Среди других самолетов, которые сейчас используют Иранские ВВС, — советские МиГ-29, Су-25 и российский Як-130. 5 марта CNN сообщал, что ВВС Катара сбил два иранских Су-24, приближавшихся к Персидскому заливу.

Как пишет WSJ, многие самолеты в распоряжении Исламской Республики — «музейные экспонаты, поддерживаемые в летном состоянии» — являются ключевой стратегической уязвимостью. Она вынудила страну полагаться на программу баллистических ракет, так как многие часто самолеты либо терпели крушение во время тренировочных учений либо были сбиты на взлетной полосе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше