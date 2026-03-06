В Таганроге сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин-водителей с 8 Марта

Накануне Международного женского дня, 6 марта, сотрудники Госавтоинспекции города Таганрога провели нестандартную акцию для женщин-водителей. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
Во время утренних дежурств инспекторы останавливали автомобили под управлением дончанок, чтобы вручить им букеты тюльпанов. Мероприятие носило исключительно поздравительный характер и не было связано с проверкой документов или выявлением нарушений.
По информации ведомства, женщины положительно реагировали на внимание со стороны стражей порядка.
