В Таганроге сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин-водителей с 8 Марта

Донские автоинспекторы встретили женщин-водителей цветами.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Международного женского дня, 6 марта, сотрудники Госавтоинспекции города Таганрога провели нестандартную акцию для женщин-водителей. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Во время утренних дежурств инспекторы останавливали автомобили под управлением дончанок, чтобы вручить им букеты тюльпанов. Мероприятие носило исключительно поздравительный характер и не было связано с проверкой документов или выявлением нарушений.

По информации ведомства, женщины положительно реагировали на внимание со стороны стражей порядка.

