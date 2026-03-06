Смерть девочки, победившей в конкурсе красоты, связана с синдромом Ретта

В Воронеже умерла восьмилетняя Ксения Никитина, ставшая победительницей конкурса «Самая красивая девочка России». У девочки был синдром Ретта, рассказала ее мама.
«Она была для нас путеводные звездой, изменила нас, сплотила вокруг себя не только семью, показав, сколько добрых и готовых помочь людей существует», — вспоминает мама в разговоре с aif.ru.
Смерть наступила дома, очень резко, ночью 1 марта. Из-за синдрома Ретта, ставшим испытанием для всей семьи, Ксения часто находилась в опасных для жизни состояниях. Она была настоящим маленьким воином, переносившем все трудности и приступы, связанные с болезнью, всегда с улыбкой.
Ксению Никитину похоронили на Березовском кладбище в Воронеже.
Синдром Ретта — психоневрологическое наследственное заболевание, провоцирующие тяжелую умственную отсталость. Встречается только у девочек. Впервые болезнь была описана австрийским неврологом Андреасом Реттом в 1966 году.