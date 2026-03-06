Ричмонд
В уральской столице титулованного фигуриста встретили с хлебом и солью

Евгений Плющенко прибыл в Екатеринбург.

Источник: Комсомольская правда

6 марта в аэропорт Кольцово Екатеринбурга прибыл двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко. Он был вместе со своей супругой Яной Рудковской. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили организаторы.

Встречали дорогих гостей по народным канонам — с хлебом и солью. А также роскошными букетами цветов. Вкусный каравай им протянула женщина в образе Хозяйки Медной Горы. Этот образ можно считать наиболее узнаваемым в культуре Среднего Урала.

Евгений Плющенко приехал на ледовое шоу «Золушка в королевстве фей». Оно состоится в Екатеринбурге 7 марта на «УГМК-Арене». Именитый фигурист исполнит роль короля. К тому же в представлении задействованы артисты балета и спортсмены академии.