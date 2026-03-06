Уфа заняла 48 место в рейтинге по качеству общественного транспорта

Аналитики Simetra совместно с Ассоциацией транспортных инженеров оценивали состояние общественного транспорта по 65 критериям, распределенным на пять групп. Уфа заняла 33 строчку по устойчивости развития и безопасности системы, 51 место — по ценовой доступности, 59-е — по комфорту и удобству, 65-е — по физической доступности и 66-е — по функциональности транспортной сети. Суммарно столица Башкирии набрала 56,2 балла из 100 возможных.