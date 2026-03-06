В Смольном монастыре реставраторы нашли уникальные росписи с ликами святых

Глава ведомства Алексей Михайлов признался, что масштаб открытий восхищает реставраторов. Он подчеркнул, что мастера придерживаются классического принципа бережного отношения к подлиннику, лишь деликатно восполняя утраты. В ходе работ на парусах храма под верхними слоями обнаружили надписи, выполненные золочением с обводкой, а под ними проступили еще более ранние тексты.