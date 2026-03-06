Волгоградская область прощается с героем СВО Василием Карасинским

Его жизнь оборвалась 14 декабря 2024 года, когда он находился на службе, защищая интересы Родины. Администрация Руднянского района выразила соболезнования семье и друзьям погибшего военнослужащего. Они подчеркнули, что Василий навсегда останется в памяти земляков как настоящий герой, до конца исполнивший свой воинский долг.