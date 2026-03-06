Ричмонд
Волгоградская область прощается с героем СВО Василием Карасинским

Жители Руднянского района проводят в последний путь земляка, погибшего при выполнении боевого задания.

Источник: Комсомольская правда

В зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб житель Руднянского района Волгоградской области Василий Карасинский, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администарцию. Ему было 40 лет.

Его жизнь оборвалась 14 декабря 2024 года, когда он находился на службе, защищая интересы Родины. Администрация Руднянского района выразила соболезнования семье и друзьям погибшего военнослужащего. Они подчеркнули, что Василий навсегда останется в памяти земляков как настоящий герой, до конца исполнивший свой воинский долг.

Церемония прощания с воином состоится 7 марта 2026 года. Все желающие смогут отдать дань уважения и проводить героя в последний путь. Гражданская панихида пройдет с 10:00 до 12:00 в рабочем поселке Рудня в здании Районного центра культуры и досуга «Современник».