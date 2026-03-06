Из Петербурга запустили автобус до Ташкента

Из Санкт-Петербурга запущен регулярный автобусный маршрут № 3185 (0606) в Ташкент. Автобусы будут отправляться в Узбекистан по пятницам в 22:00.
Время в пути составит около 69 часов. Международный рейс подразумевает остановки на нескольких погранпунктах, включая Маштаково, Сырым, Тажен и Даут-ата.
Автобусы до Ташкента будут отправляться еженедельно с петербургского автовокзала на набережной Обводного канала. Об этом пишут spbvedomosti.ru.
Пассажирам предоставляют автобусы со всеми необходимыми удобствами. В них оборудованы санузлы, системы мультимедиа и климат-контроля. В пути можно будет заряжать гаджеты.