В Женский день в Воронеже будет солнечно и ветрено

Настоящее весеннее тепло придет только 10 числа.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, каким будет в Воронеже 8 марта. В этот день погода окажется довольно обманчивой. Днем выглянет солнце, и термометры покажут 4 градусов тепла. Но по ощущениям будет гораздо холоднее — около −10! Виной тому — сильный западный и северо-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду. При этом осадков воронежцам в Женский день не обещают.

Если соберетесь гулять, учитывайте прогноз. Одевайтесь теплее и смотрите под ноги — на дорогах обещают гололедицу.

Зато со вторника в регион придет настоящее весеннее тепло с дневной температурой до +8. Осталось потерпеть капризы зимы совсем немного!

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».