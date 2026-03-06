В Женский день в Воронеже будет солнечно и ветрено

Синоптики рассказали, каким будет в Воронеже 8 марта. В этот день погода окажется довольно обманчивой. Днем выглянет солнце, и термометры покажут 4 градусов тепла. Но по ощущениям будет гораздо холоднее — около −10! Виной тому — сильный западный и северо-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду. При этом осадков воронежцам в Женский день не обещают.
Если соберетесь гулять, учитывайте прогноз. Одевайтесь теплее и смотрите под ноги — на дорогах обещают гололедицу.
Зато со вторника в регион придет настоящее весеннее тепло с дневной температурой до +8. Осталось потерпеть капризы зимы совсем немного!
