В Женский день в Воронеже будет солнечно и ветрено

Синоптики рассказали, каким будет в Воронеже 8 марта. В этот день погода окажется довольно обманчивой. Днем выглянет солнце, и термометры покажут 4 градусов тепла. Но по ощущениям будет гораздо холоднее — около −10! Виной тому — сильный западный и северо-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду. При этом осадков воронежцам в Женский день не обещают.