В Волгограде на маршрут № 11 вышел тюнингованный трамвай

На волгоградском предприятии капитально отремонтировали и обновили старую ходовую часть и поставили на нее новый кузов.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде мэрия сообщила о выходе на маршрут № 11 нового трамвая. С 6 марта, пройдя процедуру обкатки, он возит пассажиров от остановки «Судоверфь» до «Каустика» в Красноармейском районе. Это трамвай после «прокачки»: с новым кузовом и старой, обновлённой ходовой.

Новый корпус изготовили на предприятии в Екатеринбурге, а на заводе «ВЭТА» (подразделении МУП «Метроэлектротранс») в Волгограде его поставили на струю ходовую, предварительно отремонтировав двигатели и установив новые тормоза. Новая модификация «Татры Т-3» после капремонта прошла обкатку, а водители научились управлять новой техников: в кабине и салоне все новенькое. Пассажиры даже не заметят, что каким-то элементам уже очень много лет.

— Трамвай оборудован устройством, позволяющим производить посадку-высадку пассажиров на инвалидных колясках, системами кондиционирования, отопления и безналичной оплаты проезда, — рассказали в мэрии.

