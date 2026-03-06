В Волгограде на маршрут № 11 вышел тюнингованный трамвай

Новый корпус изготовили на предприятии в Екатеринбурге, а на заводе «ВЭТА» (подразделении МУП «Метроэлектротранс») в Волгограде его поставили на струю ходовую, предварительно отремонтировав двигатели и установив новые тормоза. Новая модификация «Татры Т-3» после капремонта прошла обкатку, а водители научились управлять новой техников: в кабине и салоне все новенькое. Пассажиры даже не заметят, что каким-то элементам уже очень много лет.