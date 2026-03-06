В Самаре ищут пути решения проблемы нехватки парковочных мест у онкодиспансера

Чиновники отметили, что сейчас для посетителей медучреждения доступна парковка с 119 местами, которая находится на противоположной стороне от здания. Есть дополнительные парковочные места в кармане на улице Солнечной. Со стороны диспансера организовано 14 парковочных мест, предназначенных исключительно для инвалидов.