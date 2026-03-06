В Самаре ищут пути решения проблемы нехватки парковочных мест у онкодиспансера

В минздраве Самарской области прокомментировали ситуацию с организацией парковочных мест у онкодиспансера. В ведомстве признали, что сейчас там действительно отсутствует достаточное количество удобных зон для парковки. Проблема продолжает прорабатываться.
«Мы стремимся обеспечить максимальный комфорт для всех. Некоторые предусмотренные меры призваны частично решить проблему парковки, однако мы продолжаем работу над поиском более масштабных и долгосрочных решений», — рассказали в министерстве.
Чиновники отметили, что сейчас для посетителей медучреждения доступна парковка с 119 местами, которая находится на противоположной стороне от здания. Есть дополнительные парковочные места в кармане на улице Солнечной. Со стороны диспансера организовано 14 парковочных мест, предназначенных исключительно для инвалидов.
Также для маломобильных пациентов существует возможность проезда на территорию онкодиспансера. Строительство парковки на территории онкоцентра рассматривалось, но из-за ограниченности земельного участка положительное решение не приняли. В областном министерстве здравоохранения заверили, что вопрос прорабатывается с профильными ведомствами и администрацией города для поиска оптимальных путей решения проблемы.