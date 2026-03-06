Аист, поселившийся в Перевозском районе, успешно пережил вторую зиму

Аист Гера, который не улетел на юга и остался зимовать в Перевозском районе, стойко перенес вторую зиму подряд. За судьбой аиста в период морозов и снегопадов не переставали следить госохотинспекторы и местные жители, рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Аист полностью здоров, а специалисты минлесхоза продолжают за ним наблюдать.
«Сам же Гера наладил дружеские отношения с местными рыбаками — они угощали его вкусной рыбой. В морозные дни он улетал погостить к лошадям на конный завод. Прятал свои лапки в соломенной подстилке. Подкармливали аиста и сами местные жители», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что в начале 2026 года в Перевозском районе в районе реки Пьяна вновь заметили аиста, который не улетел на юга и остался зимовать. Среди заснеженных берегов реки птица внимательно наблюдала за рыбаком, сидевшим у лунки. Как отмечают инспекторы минлесхоза, аист выглядел абсолютно здоровым.
Пернатому уже успели дать имя Гера. Он подружился с местными рыбаками, а ранее успел «пообщаться» со студентами строительного колледжа. Он полюбил берег реки Пьяны, где проводит все свое время, а настоящей «визитной карточкой» стала местная водонапорная башня, к которой птица явно прониклась особой привязанностью.
В декабре 2024 года нижегородцы также видели на реке аиста, который по неизвестным причинам не улетел зимовать на юг и остался на территории Нижегородской области. Все это время за птицей наблюдали, и в итоге она успешно пережила зиму.