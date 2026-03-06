Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 7 марта

В Свердловском округе Иркутска 7 марта частично отключат свет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 7 марта 2026 года коснется Свердловского округа. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», это связано с проведением неотложных работ на сетях.

Отключение света в Иркутске 7 марта 2026.

Электричество пропадет во многих домах в микрорайоне Ершовский в промежутке с 1 до 3 часов ночи. Там специалисты будут восстанавливать схемы. Также свет временно отключат в Зеленом Береге на улице Кедровая.

Более подробная информация об отключении света в Иркутске 7 марта 2026 года представлена в фотокарточке ниже.

Электричество пропадет в микрорайоне Ершовский. Фото: телеграм-канал «Свет38».