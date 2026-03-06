Ричмонд
Назначены дополнительные поезда из Уфы в южном направлении

Куйбышевский филиал АО «ФПК» назначил дополнительные поезда из Уфы в Адлер, Анапу и Новороссийск, сообщает управление Куйбышевской железной дороги.

Источник: Башинформ

Кроме того, Уфу и Самару свяжет электропоезд «Ласточка». Он может начать курсировать уже с 30 апреля.

«Идут конечные согласования данного направления. Мы в состоянии запустить его с 30 апреля, осталось поставить несколько подписей. Все к этому готово», — сообщил начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев.

По его словам, маршрут будет проходить по территории Самарской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан. Руководители регионов поддержали запуск такого поезда. Первоначально он будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что в Башкирии начнет курсировать новый электропоезд серии ЭС104 «Финист».