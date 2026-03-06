Патрушев: РФ способна полностью обеспечить себя семенами для лесовосстановления

В прошлом году план по заготовке качественных семян лесных растений в России был выполнен с превышением более чем на 20%, в этом году также будут заготовлены необходимые объемы лесосеменного материала. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.
Как отметил вице-премьер, системная работа по сохранению лесных ресурсов ведется в рамках поручения президента России.
«В 2025 году лесовосстановление вновь превысило выбытие. Это очень важный показатель. Большое значение здесь имеет заготовка качественных семян. В 2025 году плановые показатели по данному направлению были выполнены с превышением более чем на 20%», — рассказал Дмитрий Патрушев, его слова приводит пресс-служба.
В этом году также будут подготовлены объемы, необходимые для обеспечения потребностей лесного хозяйства РФ.
«Отмечу, что речь идет только о российских семенах. Они в том числе будут использованы для создания “зеленых поясов” вокруг крупных городов и промышленных центров», — подчеркнул вице-премьер.
Больше всего семян лесных растений будет заготовлено в этом году в Хабаровском, Приморском и Красноярском краях, Республике Татарстан, Воронежской и Волгоградской областях. Среди основных пород для заготовки — сосна, ель, лиственница, дуб и кедр.
С 1 сентября прошлого года вступили в силу новые правила в сфере лесного семеноводства. Так, определены понятия и категории семян, сеянцев и саженцев лесных растений, установлены правила их использования при воспроизводстве лесов. Эти изменения позволят проводить работы по лесовосстановлению и лесоразведению более качественно.