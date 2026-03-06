Патрушев: РФ способна полностью обеспечить себя семенами для лесовосстановления

В прошлом году план по заготовке качественных семян лесных растений в России был выполнен с превышением более чем на 20%, в этом году также будут заготовлены необходимые объемы лесосеменного материала. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.