Создана новая технология получения углеродных материалов из хлопковых отходов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Специалисты НИТУ МИСИС и НИИ перспективных материалов и технологий предложили новую технологию получения ценных углеродных материалов из хлопковых отходов легкой промышленности, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Время производственного процесса при этом сокращается с 1,5 часа до нескольких минут.
«Ученые НИТУ МИСИС и НИИ ПМТ разработали новый способ получения углеродных материалов из хлопковых отходов, сокращающий время процесса до нескольких минут вместо привычных полутора часов. Полученные этим методом материалы можно использовать в суперконденсаторах — устройствах для быстрого накопления и отдачи энергии, востребованных в электронике, транспорте и системах хранения энергии», — отметили в пресс-службе.
Суперконденсаторы занимают в электротехнике некое промежуточное место между обычными конденсаторами и аккумуляторами. Они способны очень быстро заряжаться и разряжаться, выдерживают десятки тыс. рабочих циклов. Их характеристики во многом зависят от материала электродов, и для их изготовления часто используют активированный уголь, традиционное производство которого требует больших затрат времени и энергии.
Альтернативу существующим методикам и предложил научный коллектив МИСИС и НИИ ПМТ. Вместо длительного нагрева в печах исследователи применили микроволновую обработку в специальном волноводе в режиме бегущей волны. В такой системе микроволновое излучение эффективно поглощается всем образцом, а это позволяет нагревать материал быстро и по всему объему. В качестве исходного сырья использовали хлопковые отходы текстильного производства — доступный и возобновляемый материал с высоким содержанием углерода.
«Микроволновое излучение и раньше использовали для получения активированного углерода, но обычно это делается в так называемых печах резонаторного типа — по конструкции почти таких же, как обычные бытовые печи-микроволновки. В нашей работе предложено оригинальное техническое решение: облучать образец в волноводе. Это позволяет радикально повысить скорость получения материала с нужными свойствами, а использование для этого текстильных отходов снижает нагрузку на окружающую среду и соответствует концепции экономики замкнутого цикла, где отходы становятся ресурсом», — рассказал доцент кафедры физической химии НИТУ МИСИС Илья Кречетов.
У традиционных аналогов преобладают очень мелкие поры, в которые ионам электролита сложно быстро проникать, а в новом материале формируется удачное сочетание мелких и более крупных каналов. Это облегчает движение ионов внутри электрода и повышает эффективность работы суперконденсатора, особенно при высоких нагрузках. Испытания показали, что образцы сохраняют более 95% емкости даже после 20 тыс. циклов зарядки и разрядки. Подробности опубликованы в научном журнале Journal of Energy Storage. Технология открывает путь к быстрому и экологичному производству материалов для систем хранения энергии нового поколения — от портативной электроники до электротранспорта и промышленной энергетики.