Создана новая технология получения углеродных материалов из хлопковых отходов

У традиционных аналогов преобладают очень мелкие поры, в которые ионам электролита сложно быстро проникать, а в новом материале формируется удачное сочетание мелких и более крупных каналов. Это облегчает движение ионов внутри электрода и повышает эффективность работы суперконденсатора, особенно при высоких нагрузках. Испытания показали, что образцы сохраняют более 95% емкости даже после 20 тыс. циклов зарядки и разрядки. Подробности опубликованы в научном журнале Journal of Energy Storage. Технология открывает путь к быстрому и экологичному производству материалов для систем хранения энергии нового поколения — от портативной электроники до электротранспорта и промышленной энергетики.