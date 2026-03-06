Минздрав сообщил график работы поликлиник в выходные 7−9 марта

Стационары и травматологические пункты в праздничные дни продолжат работу в круглосуточном режиме. Круглосуточно будет функционировать и Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Пресс-служба напомнила, что вызвать бригаду скорой помощи можно по телефонам 103 и 112.