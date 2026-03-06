Как будет работать почта в Волгограде и области в праздники 8−9 марта 2026

График работы почты в Волгограде и области изменится в праздничные выходные на Международный женский день 7−9 марта 2026 года. 8 марта будет нерабочим днем. Так что волгоградцы в этот выходной не смогут получить и отправить посылки и письма. Почтальоны также не будут разносить пенсии и газеты, сообщили в Волгоградском УФПС.
— Почтальоны доставят пенсии и пособия по графику, согласованному с региональными отделениями Соцфонда, — рассказали в управлении.
8 марта 2026 года у почты будет выходной. Исключение — круглосуточные отделения и те, где выдают заказы с маркетплейсов. Они продолжат работать как обычно.
7 марта рабочий день сократится на один час. 9 марта почта в Волгограде и области будет работать по обычному расписанию. У некоторых отделений график может измениться, проверить можно на сайте Почты России.
