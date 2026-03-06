Как будет работать почта в Волгограде и области в праздники 8−9 марта 2026

График работы почты в Волгограде и области изменится в праздничные выходные на Международный женский день 7−9 марта 2026 года. 8 марта будет нерабочим днем. Так что волгоградцы в этот выходной не смогут получить и отправить посылки и письма. Почтальоны также не будут разносить пенсии и газеты, сообщили в Волгоградском УФПС.