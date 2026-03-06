В Волгограде на трамвайный маршрут № 11 выпустили новый вагон

Напомним, ранее для предприятия ВЭТА был закуплен комплекс нового оборудования в составе подъемника трамвайных тележек, аппарата лазерной очистки металла, установки для напыления пенополиуретана и оборудования для мойки колесных пар. Теперь оно выполняет не только текущий ремонт трамваев и троллейбусов, но и занимается полным восстановлением подвижного состава.