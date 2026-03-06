Ричмонд
В Волгограде на трамвайный маршрут № 11 выпустили новый вагон

В Красноармейском районе Волгограда с 6 марта начал курсировать новый трамвай на маршруте № 11.

В Красноармейском районе Волгограда с 6 марта начал курсировать новый трамвай на маршруте № 11 «Судоверфь» — АО «Каустик». Как сообщили в пресс-службе мэрии, вагон был произведен совместно волгоградским и екатеринбургским предприятиями.

Волгоградские специалисты установили корпус уральского производства на ходовую часть «Татра Т-3». Мастера отремонтировали двигатели, а вот тормоза использовали новые.

— После завершения тестовой эксплуатации вагона на маршруте № 10 «Жилгородок — Детский центр» принято решение направить новый вагон в Красноармейский район. На маршрут транспорт вышел после процедуры обкатки и обучения водителей работе на новой технике, — добавили в мэрии.

Трамвай оборудован устройством, который позволяет принимать пассажиров на инвалидных колясках. Для комфорта пассажиров предусмотрены системы отопления, кондиционирования и безналичной оплаты.

Напомним, ранее для предприятия ВЭТА был закуплен комплекс нового оборудования в составе подъемника трамвайных тележек, аппарата лазерной очистки металла, установки для напыления пенополиуретана и оборудования для мойки колесных пар. Теперь оно выполняет не только текущий ремонт трамваев и троллейбусов, но и занимается полным восстановлением подвижного состава.

