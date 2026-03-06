Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 230 млн рублей потратят на обновление культурных объектов в Крыму

С 2014 года в Республике Крым капитально отремонтировали 188 учреждений культуры.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году на модернизацию культурных объектов в Крыму будет выделено 230,9 миллионов рублей в рамках национального проекта. Об этом министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина рассказала в интервью «Крымской газете».

С 2014 года в Крыму капитально отремонтировали 188 объектов культурного наследия, на что было выделено 5,2 миллиарда рублей. На текущий год также запланированы масштабные проекты в этой сфере. В планах — капитальный ремонт сельского Дома культуры, музея, библиотек и оснащение техникой 13 местных музеев. Шесть детских школ искусств получат новые музыкальные инструменты, а Государственный академический музыкальный театр Республики Крым обновит свое оборудование.

«Кроме этого, запланировано материально-техническое оснащение региональной филармонии, а также создание шести детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры», — поделилась планами Манежина.

В субъекте также активно развивается сеть модульных домов культуры. На этот год в бюджете предусмотрено 308 млн рублей на установку 14 модульных ДК в селах.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше