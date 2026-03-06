Более 230 млн рублей потратят на обновление культурных объектов в Крыму

С 2014 года в Крыму капитально отремонтировали 188 объектов культурного наследия, на что было выделено 5,2 миллиарда рублей. На текущий год также запланированы масштабные проекты в этой сфере. В планах — капитальный ремонт сельского Дома культуры, музея, библиотек и оснащение техникой 13 местных музеев. Шесть детских школ искусств получат новые музыкальные инструменты, а Государственный академический музыкальный театр Республики Крым обновит свое оборудование.