Более 230 млн рублей потратят на обновление культурных объектов в Крыму

В 2026 году на модернизацию культурных объектов в Крыму будет выделено 230,9 миллионов рублей в рамках национального проекта. Об этом министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина рассказала в интервью «Крымской газете».
С 2014 года в Крыму капитально отремонтировали 188 объектов культурного наследия, на что было выделено 5,2 миллиарда рублей. На текущий год также запланированы масштабные проекты в этой сфере. В планах — капитальный ремонт сельского Дома культуры, музея, библиотек и оснащение техникой 13 местных музеев. Шесть детских школ искусств получат новые музыкальные инструменты, а Государственный академический музыкальный театр Республики Крым обновит свое оборудование.
«Кроме этого, запланировано материально-техническое оснащение региональной филармонии, а также создание шести детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры», — поделилась планами Манежина.
В субъекте также активно развивается сеть модульных домов культуры. На этот год в бюджете предусмотрено 308 млн рублей на установку 14 модульных ДК в селах.