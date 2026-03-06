Ричмонд
В Башкирии у родителей четырех сыновей родилась дочь

Многодетная семья Сафиных дождалась девочку.

Источник: Комсомольская правда

В семье Зифы и Даниса Сафиных из Гафурийского района произошло радостное событие — родилась долгожданная дочь. Супруги, у которых уже подрастают четверо сыновей, назвали девочку Динарой. В торжественной обстановке первый документ новорожденной вручили родителям в ЗАГСе.

Сафины живут в деревне Бурлы. Старший сын учится в седьмом классе, средние — в четвертом и втором, а младшему мальчику всего два года. Теперь в большой семье стало одним ребенком больше.

