В Волгограде установили новый памятник Петру I

На Центральной набережной Волгограда завершили монтаж нового памятника Петру I, сообщает пресс-служба городской администрации.
Бронзовый бюст на гранитном постаменте поставили на верхней террасе, где ранее размещался созданный более 20 лет назад бетонный памятник первому императору. Еще предстоит выложить тротуарную плитку у подножья монумента.
Высота скульптуры составляет 1,2 метра, вместе с постаментом — 3,6 метра. Автором является волгоградский скульптор Сергей Щербаков, который и выступил с инициативой заменить памятник на более долговечный.
Ранее бюст Петра I экспонировался в музее изобразительных искусств имени И. И. Машкова. Вместе с гранитным постаментом он передан в дар городу.
Царь Петр I трижды посещал Царицын и оставил его жителям картуз и трость, которые хранятся в Волгоградском областном краеведческом музее.
Третий визит монарха в ноябре 1722 года оказался самым длительным. Виной тому был ледостав на Волге. В тот раз в Царицыне Петр пробыл около недели.