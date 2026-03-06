Экс-капитан московского «Спартака» может перейти в воронежский «Факел»

Джикия посетил расположение «Факела» на минувших зимних сборах в Белеке. Отметим, что с «Антальяспором» у него действует рассчитанный до июня 2027 года контракт. В текущем розыгрыше Суперлиги Георгий сыграл 12 матчей и забил два гола.