Экс-капитан московского «Спартака» может перейти в воронежский «Факел»

Бывший капитан московского «Спартака» Георгий Джикия предстоящим летом может перейти в воронежский «Факел». Как уверяет телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым», с защитником турецкого «Антальяспора» дружит старший селекционер «огнеопасных» Александр Самедов.
Джикия посетил расположение «Факела» на минувших зимних сборах в Белеке. Отметим, что с «Антальяспором» у него действует рассчитанный до июня 2027 года контракт. В текущем розыгрыше Суперлиги Георгий сыграл 12 матчей и забил два гола.
Что касается текущих дел «Факела», то 8 марта воронежцы в рамках 23-го тура первой лиги сыграют в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Начало матча в 17:30.