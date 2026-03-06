Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-капитан московского «Спартака» может перейти в воронежский «Факел»

«Огнеопасные» положили глаз на Георгия Джикию.

Бывший капитан московского «Спартака» Георгий Джикия предстоящим летом может перейти в воронежский «Факел». Как уверяет телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым», с защитником турецкого «Антальяспора» дружит старший селекционер «огнеопасных» Александр Самедов.

Джикия посетил расположение «Факела» на минувших зимних сборах в Белеке. Отметим, что с «Антальяспором» у него действует рассчитанный до июня 2027 года контракт. В текущем розыгрыше Суперлиги Георгий сыграл 12 матчей и забил два гола.

Что касается текущих дел «Факела», то 8 марта воронежцы в рамках 23-го тура первой лиги сыграют в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Начало матча в 17:30.