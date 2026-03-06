Пассажиркам московского транспорта подарят цветы 8 марта

«Шестого марта на всех линиях МЦД, Ярославском и Павелецком направлениях контролеры ЦППК дарят цветы пассажиркам. Восьмого марта в пригородных поездах прозвучат поздравления с Международным женским Днем. А еще на станциях будут праздничные заставки на билетопечатающих автоматах и поздравления на табло. Перевозчик МТППК будет угощать печеньем и дарить открытки на станциях МЦД-3 и радовать цветами в поездах», — добавил Ликсутов.