Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-курьер пиццерии рассказал о развитии приюта, где живет собака Додобоня

РИА Новости: экс-курьер «Додо Пиццы» рассказал о развитии приюта в Челябинске.

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар — РИА Новости. Уволенный курьер «Додо Пиццы» Михаил Савицкий рассказал о согласовании с компанией плана развития приюта «Того» в Челябинске, где находится собака Додобоня.

Курьера сети «Додо Пицца» Михаила уволили по статье «Порча имущества» после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. Пиццерия уточняла, что курьер использовал гостевой плед. Позже основатель сети пиццерий «Додо Пицца» Федор Овчинников извинился перед курьером и сообщил, что сеть станет местом, где рады гостям с питомцами. Позже в компании сообщили РИА Новости о договоренности о партнерстве с Савицким в рамках волонтерских и благотворительных инициатив.

«Ребята из “Додо Пиццы” предложили мне партнерство, чтобы вместе поддерживать приют “Того”, где сейчас находится Боня. Я поделился с ними планом развития приюта, который мы с Еленой (Кнапской, руководитель приюта — ред.) разработали. План масштабный: мы хотим не просто улучшить жизнь собак, но и создать для них действительно комфортные условия. Рад сообщить, что вчера мы согласовали этот план», — написал Михаил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что после того, как в Челябинске потеплеет и почва позволит, они приступят к реализации.

Согласно плану, территория приюта будет улучшена, дорожки отсыпят щебнем, будут отремонтированы и модернизированы вольеры, выгульные зоны, проведено освещение, установлено видеонаблюдение. Со стороны «Додо-Пиццы» планируется разработка памятки для сотрудников компании о правилах поведения с животными, также ожидается организация на базе пиццерий пунктов сбора корма для животных и передача его в приют «Того».