Ясина и Якуб: в ЗАГСЕ обновили список популярных и редких у омичей имен

Портал ЗАГС обновил информацию о популярных и редких имен, которые выбирали россияне для новорожденных в феврале. Среди имен новорожденных в Омской области есть как очень распространенные, так и экзотические.
Так, на свет в Омской области появились мальчики по имени Тигран, Якуб, Луис, Саид и Мади. В список редких девичьих имен попали Ясина, Есения, Эдея, Фотима и Жанна.
Самыми распространенными мужскими именами стали: Михаил (так назвали 74 младенцев), Артем (46), Макисм (43), Александр (42) и Тимофей (40).
Среди женских имен популярностью пользуются Ева (63), Анна (55), София (51), Василиса (37) и Полина (35).
По стране топ-лидеров выглядит почти также. Самыми популярными у россиян мужскими именами являются Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Женскими — София, Ева, Анна, Варвара и Василиса.
А вот редких имен каких только не встречается. К примеру, на свет где-то в России появилась девочка Сай-Суу и мальчики Шукрий и Нурягды.
