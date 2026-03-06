Ричмонд
Ясина и Якуб: в ЗАГСЕ обновили список популярных и редких у омичей имен

Стало известно, как называли новорожденных в феврале.

Источник: Комсомольская правда

Портал ЗАГС обновил информацию о популярных и редких имен, которые выбирали россияне для новорожденных в феврале. Среди имен новорожденных в Омской области есть как очень распространенные, так и экзотические.

Так, на свет в Омской области появились мальчики по имени Тигран, Якуб, Луис, Саид и Мади. В список редких девичьих имен попали Ясина, Есения, Эдея, Фотима и Жанна.

Самыми распространенными мужскими именами стали: Михаил (так назвали 74 младенцев), Артем (46), Макисм (43), Александр (42) и Тимофей (40).

Среди женских имен популярностью пользуются Ева (63), Анна (55), София (51), Василиса (37) и Полина (35).

По стране топ-лидеров выглядит почти также. Самыми популярными у россиян мужскими именами являются Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Женскими — София, Ева, Анна, Варвара и Василиса.

А вот редких имен каких только не встречается. К примеру, на свет где-то в России появилась девочка Сай-Суу и мальчики Шукрий и Нурягды.

