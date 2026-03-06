В Самаре пустят бесплатные шаттлы перед матчем «Крыльев Советов» 8 марта

В воскресенье, 8 марта, в 15:30 на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо». Для болельщиков пустят бесплатные шаттлы. Об этом сообщили в «Крыльях».
«В день матча будут ходить бесплатные шаттлы от остановки “Больница им. Середавина” до стадиона. Для проезда необходимы билет на игру или клубная атрибутика», — рассказали в пресс-службе.
Маршрут «Октябрьская набережная» — «Самара Арена» отправляется от Ладьи в 13:00 через остановки: «Постников овраг» — «Завод им. Тарасова» — «Барбошина поляна», прибывает на гейт 4. Интервал движения составит 20−30 минут, последний рейс в 14:10. После окончания игры шаттлы по этому маршруту ходить не будут.
Маршрут «Больница им. Середавина» (Московское шоссе) — «Самара Арена» начнет перевозить болельщиков с 13:40 каждые 10 минут. Отправление последнего автобуса перед игрой намечено на 15:30.