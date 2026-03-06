В Самаре пустят бесплатные шаттлы перед матчем «Крыльев Советов» 8 марта

Маршрут «Октябрьская набережная» — «Самара Арена» отправляется от Ладьи в 13:00 через остановки: «Постников овраг» — «Завод им. Тарасова» — «Барбошина поляна», прибывает на гейт 4. Интервал движения составит 20−30 минут, последний рейс в 14:10. После окончания игры шаттлы по этому маршруту ходить не будут.