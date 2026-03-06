Нижний Новгород получил 145 новых трамваев «МиНиН» в 2025 году

В Нижнем Новгороде продолжается масштабная модернизация трамвайной системы региона. В ходе встречи с Владимиром Путиным губернатор Глеб Никитин отчитался о проделанной работе в этом направлении за 2025 год.
Проект реализуется по поручению президента. В настоящее время он выполнен более чем на две трети. В городе построено 104 километра путей 149 запланированных, а также получено 145 новых трамваев. Всего ожидается поставка 170 транспортных средств.
Владимир Путин поинтересовался происхождением новой техники. Губернатор пояснил, что вагоны производятся локализовано в Нижегородской области на совместном российско-белорусском предприятии «МиНиН».
— Это совместное предприятие «МиНиН» — «Минск и Нижний Новгород», так расшифровывается. То есть «МиНиН» — это одновременно и Кузьма Минин, и Минск, и Нижний Новгород. Совместно с белорусами. Но российское производство — у нас, в Нижегородской области, — рассказал Глеб Никитин.
Губернатор напомнил, что Нижегородская область активно участвовала в заявочной кампании по федеральной программе модернизации городского электротранспорта, инициированной председателем правительства Михаилом Мишустиным. Проект предполагает полное обновление трамвайной инфраструктуры Нижнего Новгорода: замену путей и подвижного состава.