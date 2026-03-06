Как будут работать больницы Севастополя в праздничные выходные

Травматологический пункт для взрослых будет работать круглосуточно по адресу ул. Адмирала Октябрьского, 19. Травмпункт для детей — круглосуточно в приемном отделении (проспект Генерала Острякова, 211-а).
Также круглосуточно будут работать неотложная офтальмологическая, стоматологическая и отоларингологическая помощь: для взрослых — в приемном отделении городской больницы № 1 на Адмирала Октябрьского, для детей — в приемном отделении на Генерала Острякова.
Горячие линии и Teelegram-приемные круглосуточно:
Городская больница № 1:
Городская больница № 4:
Городская больница № 5:
Городская больница № 9:
Также в приемных покоях установлены графики дежурств администраторов из числа заместителей главного врача. Пациенты, поступающие в приемные отделения, и их родственники, могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов.
Скорая помощь и стационары работают круглосуточно. Поликлиники №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7 Городской больницы № 1, амбулатория на Фиолентовском шоссе работают 7 марта с 9:00 до 16:00. 8 и 9 марта — выходные дни.
Городская больница № 4 в субботу, 7 марта, работает с 9:00 до 15:00, 8 и 9 марта — выходные дни.