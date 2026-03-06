Детей в школах Перми будут проверять металлоискателями

Школьники в Перми на входе в учебное заведение будут проходить проверку с помощью металлоискателей.
Как сообщили сайту perm.aif.ru в городском департаменте образования, во всех общеобразовательных учреждениях города Перми с 27 февраля усилены меры безопасности.
«В том числе введен обязательный осмотровый режим для обучающихся, сотрудников и посетителей школ с применением стационарных либо ручных металлоискателей», — отметили в департаменте.
Если металлоискатель сработает, у сотрудника охраны возникнут подозрения о попытке пронести в школы запрещённые опасные предметы, или же ученик, сотрудник или посетитель откажется от осмотра вещей, охранник должен будет пригласить классного руководителя или дежурного администратора.
«В его присутствии будет решаться вопрос о привлечении к осмотру законного представителя обучающегося или сотрудников полиции, — пояснили в ведомстве сайту perm.aif.ru. — В настоящее время приказ начальника департамента образования администрации города Перми, регламентирующий, в том числе, указанные действия, проходит процедуру согласования».
2 февраля в родительский чат одной из пермских гимназий классный руководитель выслала объявление, в котором детей и родителей предупредили об изменениях в организации учебного дня.
«С завтрашнего дня при входе в школу будет проводиться осмотр содержимого рюкзаков и сумок учащихся. Это практика, которая вводится для обеспечения безопасности в учебных заведениях. Это не проявление недоверия, а необходимая мера для спокойствия и защиты всех детей и сотрудников гимназии», — говорится в сообщении.
Родителей попросили заранее проверять вместе с ребёнком содержимое рюкзака накануне и убедиться, что там нет посторонних, тем более, опасных предметов. Также детям порекомендовали выходить из дома на 5 — 7 минут раньше обычного, чтобы «утро прошло без нервотрепки».
О процессе проверки родителям сообщили, что после прохода через металлорамку каждый ребёнок должен открыть сумку и показать содержимое администратору или учителю. Если во время осмотра будет замечен подозрительный предмет, рюкзак проверит сотрудник охраны.