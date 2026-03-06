Детей в школах Перми будут проверять металлоискателями

«С завтрашнего дня при входе в школу будет проводиться осмотр содержимого рюкзаков и сумок учащихся. Это практика, которая вводится для обеспечения безопасности в учебных заведениях. Это не проявление недоверия, а необходимая мера для спокойствия и защиты всех детей и сотрудников гимназии», — говорится в сообщении.