Мэр Сергей Шелест рассказал о ходе ремонта моста им. 60 лет ВЛКСМ

В Омске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» активно продолжается капитальный ремонт моста им. 60 лет ВЛКСМ. О ходе работ сообщил мэр города Сергей Шелест.
Как рассказал глава города, лично контролирующий важный для мегаполиса объект, на второй половине моста после перезапуска движения строители уже убрали опоры освещения, перильные и тротуарные ограждения, сняли плиты старого тротуара, демонтировали один из четырех деформационных швов. Сейчас ремонтники приступили к разбору деформационного шва на восьмой опоре, снятию старого дорожного покрытия, зачистке и ремонту ортотропной плиты, устройству ливневки.
Ведутся работы и под мостом: там идет монтаж судовой сигнализации, смотровых ходов, очистка и подготовка к ремонту металлических конструкций и бетонных поверхностей опор.
«Строители готовятся к замене опорных частей третьей и шестой опор. Для этого мост снова поднимут на специальные домкраты и переместят на временные конструкции», — рассказал Сергей Шелест.
С наступлением устойчивой теплой погоды подрядчик, ООО «СтройТраст», сможет приступить к подготовке проезжей части моста к дорожным работам.
«Сделаем гидроизоляцию конструкций, чтобы защитить их от агрессивной внешней среды, затем уложим два слоя асфальтобетона общей толщиной 11сантиметров. Верхний слой — это щебеночно-мастичный асфальтобетон, который обладает высоким сопротивлением к деформациям и применяется на дорогах с высоким трафиком», — рассказал первый заместитель директора подрядной организации ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.
Как подчеркнул мэр Сергей Шелест, за всеми видами работ осуществляется ежедневный контроль. За качеством следят специалисты ФАУ «РОСДОРНИИ», подведомственного федеральному Минтрансу. Также контролирует процесс «Единая Россия». Ежедневно на объекте трудятся более 130 человек, работы ведутся в две смены.