В Калининградской области 59 родителей оштрафовали из-за нарушения детьми «комендантского часа»

В Калининградской области 59 родителей привлекли к административной ответственности за нарушение «комендантского часа» их детьми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Профилактические рейды «Ночной город» провели сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних совместно с участковыми, представителями органов профилактики и сотрудниками ЧОП «Балтийские медведи». Во время проверок правоохранители осмотрели парки, скверы, детские площадки, остановки общественного транспорта, торговые центры, магазины, интернет-клубы и другие места, где могут находиться подростки.
Всего удалось обнаружить 59 несовершеннолетних, которые находились в общественных местах ночью без сопровождения взрослых. Подростков доставили в отделы полиции, куда также пригласили их родителей. С детьми и взрослыми провели профилактические беседы. В отношении родителей составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).
В полиции напомнили, что согласно закону Калининградской области «О защите прав и законных интересов ребёнка в Калининградской области» несовершеннолетним запрещено находиться на улице и в общественных местах после 22:00 без сопровождения родителей или законных представителей.