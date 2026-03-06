В Калининградской области 59 родителей оштрафовали из-за нарушения детьми «комендантского часа»

Всего удалось обнаружить 59 несовершеннолетних, которые находились в общественных местах ночью без сопровождения взрослых. Подростков доставили в отделы полиции, куда также пригласили их родителей. С детьми и взрослыми провели профилактические беседы. В отношении родителей составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).