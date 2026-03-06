Исследование показало, какие «мужские» профессии все чаще выбирают женщины

По данным аналитиков, в сфере грузоперевозок женщины продолжают забирать долю у мужчин: по сумме выплат произошел прирост с 15,7 до 22,8%. Уточняется, что в курьерских услугах наблюдается схожий тренд: сумма выплат женщинам выросла с 7,7 до 11,8%, а в фото- и видеоуслугах доля женщин по сумме выплат выросла с 58 до 66,3%. В веб‑разработке сумма выплат увеличилась не так существенно — с 32,5 до 33,7%, но несколько больший рост есть в количестве исполнительниц — с 44,0 до 47,8%. Женщины все чаще осваивают не только креативные, но и технические направления, отмечается в исследовании.