В феврале волонтеры искали 23 пропавших волгоградца

В феврале 2026 года добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» активно работал в Волгоградской области, получив 23 заявки на поиск пропавших людей. Благодаря усилиям волонтеров, 16 человек вернулись домой живыми и здоровыми. К сожалению, один человек был найден погибшим, а судьба двоих остается неизвестной — их поиски продолжаются. Кроме того, в трех случаях удалось найти родных пропавших.
Когда кто-то пропадает, каждая минута на счету. «ЛизаАлерт» — это команда неравнодушных людей, которые готовы прийти на помощь в любое время суток. Они распространяют ориентировки, проверяют любую информацию и свидетельства, прочесывают местность.
Если вы стали свидетелем или обладаете данными о пропавшем человеке, не молчите. Заявки на поиск, а также любую информацию и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимают операторы горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800)700−54−52.