В феврале волонтеры искали 23 пропавших волгоградца

В феврале 2026 года добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» активно работал в Волгоградской области, получив 23 заявки на поиск пропавших людей. Благодаря усилиям волонтеров, 16 человек вернулись домой живыми и здоровыми. К сожалению, один человек был найден погибшим, а судьба двоих остается неизвестной — их поиски продолжаются. Кроме того, в трех случаях удалось найти родных пропавших.