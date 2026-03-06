Российские туроператоры ведут переговоры с «Белавиа» о вывозе россиян из ОАЭ

Российские туристические операторы в настоящее время проводят переговоры с иностранными авиаперевозчиками, что числе и с белорусской авиакомпанией «Белавиа», о том, чтобы вывезти российский туристов из ОАЭ через третьи страны.
О возможности фрахта воздушных судов иностранных авиакомпаний, рассказал член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян.
— Например, ведем переговоры с белорусской национальной авиакомпанией, чтобы она забрала какое-то количество россиян, которым мы оплатим перелет и вернем в Москву уже из Беларуси на регулярных рейсах, — приводит слова Мурадяна Sputnik.by.
По словам представителя российской туристической отрасли, для осуществления вывозных рейсов уже задействован транзитный маршрут через Узбекистан,
Добавим, что в настоящее время рейсами авиакомпании «Белавиа» вернулись в Беларусь около тысячи белорусов. Еще чуть более тысячи пока остаются в регионе в ожидании вывозных рейсов.
Ранее мы писали о том, что в Нацбанке рассказали, какие кредиты белорусы стали брать гораздо чаще (тут про это).