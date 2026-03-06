Ричмонд
Российские туроператоры ведут переговоры с «Белавиа» о вывозе россиян из ОАЭ

Туроператоры РФ ведут переговоры с Беларусью о вывозе россиян из ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Российские туристические операторы в настоящее время проводят переговоры с иностранными авиаперевозчиками, что числе и с белорусской авиакомпанией «Белавиа», о том, чтобы вывезти российский туристов из ОАЭ через третьи страны.

О возможности фрахта воздушных судов иностранных авиакомпаний, рассказал член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян.

— Например, ведем переговоры с белорусской национальной авиакомпанией, чтобы она забрала какое-то количество россиян, которым мы оплатим перелет и вернем в Москву уже из Беларуси на регулярных рейсах, — приводит слова Мурадяна Sputnik.by.

По словам представителя российской туристической отрасли, для осуществления вывозных рейсов уже задействован транзитный маршрут через Узбекистан,

Добавим, что в настоящее время рейсами авиакомпании «Белавиа» вернулись в Беларусь около тысячи белорусов. Еще чуть более тысячи пока остаются в регионе в ожидании вывозных рейсов.

