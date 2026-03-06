Губернатор оценил работу нового корпуса воронежского театра оперы и балета

Александр Гусев 5 марта посетил новый производственно-репетиционный корпус Воронежского государственного театра оперы и балета. Современное здание появилось рядом с самим театром на улице Плехановской.
Семиэтажный комплекс, два уровня которого расположены под землей, рассчитан на полный производственный цикл. Его площадь составляет почти семь тысяч квадратных метров. Здесь разместились мастерские по изготовлению декораций, костюмов, сценической обуви, головных уборов и бутафории, а также швейные и постижерские цеха. Ранее многие подразделения работали в тесных помещениях или на арендованных площадках.
Экскурсию по новому корпусу для губернатора провел худрук театра Александр Литягин. В одном из залов в это время шла репетиция балета «Лебединое озеро».
Артисты театра отметили, что давно ждали открытия нового пространства. По словам премьера Ивана Негробова и солистки Марты Луцко, в залах много света и удобное покрытие пола, что важно для репетиций.
Губернатор в беседе с коллективом театра отметил, что оформление сцены играет важную роль в успехе постановок. Он напомнил, что в эпоху «Русских сезонов» в начале XX века европейскую публику привлекали не только новаторские идеи, но и яркие декорации и костюмы, над которыми работали такие художникикак Анри Матисс, Пабло Пикассо и Леон Бакст.
Также Александр Гусев сообщил, с высокой вероятностью уже в этом году может начаться долгожданная реконструкция основного здания театра:
— Это пока еще не окончательное решение, но очень большая вероятность. В мае мы будем уже точно понимать наши планы. Под это и делали корпус, где можно работать в период между постановками и гастролями. А труппа будет продолжать работать.
Одной из площадок для показа спектаклей на время реконструкции рассматривается Воронежский концертный зал.