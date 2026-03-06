Андрей Воробьев: Рунет без мошенников — результат последовательной работы

Прежде всего администраторам доменов стоит уже сейчас проверить наличие подтвержденной учетной записи на «Госуслугах», а также сверить свои данные в ЕСИА с данными у регистратора. Если домен регистрировался давно, то данные в реестре могут устареть — например, могла измениться фамилия, паспорт или адрес. При расхождении данных регистратор не сможет подтвердить идентификацию, и операции с доменом будут приостановлены.