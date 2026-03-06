Ричмонд
Кто в Крыму хозяйки. Почему женщин стало больше на всех уровнях власти

С каждым годом Крым становится все более уютным, обустроенным, комфортным для жизни. И в этом немалая заслуга женщин, которые занимают ответственные посты на разных уровнях власти.

Источник: пресс-служба администрации Ялты

Все по плечу

Если рассмотреть всю историю власти Крыма с советского периода, то по пальцам одной руки можно пересчитать министерства и ведомства, которые хоть однажды не возглавляли женщины.

Сейчас в правительстве Крыма 20 министерств — и восемь кресел в них занимают женщины. В некоторых министерствах в разные времена на их плечи традиционно возлагали обязанности по, например, заботе о крымском образовании, культуре, соцзащите, экологическом благополучии.

А в других женщины занимали посты очень недолго. Например, в постсоветских правительствах порой срок их работы исчислялся периодами от недели до трех лет. И с 2001 года портфель министра финансов Крыма очень долго получали мужчины. Но в 2015 министром финансов республики стала Ирина Кивико. Она сразу зарекомендовала себя человеком ответственным и компетентным. За время работы была удостоена множества наград: благодарностей, государственных, памятных и ведомственных медалей.

По плечу оказалась должность министра имущественных и земельных отношений Ларисе Кулинич, которая уже шестой год успешно справляется со своей сложной работой.

Женщины также руководят двумя из семи крымских госкомитетов.

Светлана Мшанецкая возглавляет Госкомитет по ценам и тарифам — у нее огромный опыт работа в контрольно-надзорных органах, а также в сфере тарифной политики. Наталья Борисенко в феврале этого года отметила восьмилетие работы в должности председателя ГК конкурентной политики Республики Крым.

Надежные и ответственные

Больше стало женщин в Госсовете республики. Если, например, в 2018 году женщин среди народных избранников было чуть больше 21%, то сейчас — свыше 29%: двадцать две представительницы прекрасного пола среди 75 депутатов.

Успешно руководят Бахчисарайским, Джанкойским, Кировским районами женщины — главы райадминистраций. Города Саки, Белогорск, Алушта и Ялта тоже под надежным хозяйским присмотром женщин-руководителей.

Кстати, в медиа-рейтинге глав администраций городов и районов на первом месте — Янина Павленко, которая каждый день отчитывается на официальном сайте, в соцсети и мессенджерах перед ялтинцами о сделанной и запланированной работе. Информация с совещаний, подробности о том, что меняется в городе, ответы на вопросы, беспокоящие горожан — все это активные жители могут узнать из первоисточника.

Достойное место в медиа-рейтинге занимают главы администраций Джанкойского района и Алушты — Инна Федоренко и Галина Огнева. Они стараются подробно информировать людей о том, что происходит на территории, рапортуют о проведенных инспекциях и выездах.

Женщин довольно много и среди заместителей глав администраций и руководителей аппарата: из 122 таких чиновников 64 — это дамы с прекрасными деловыми качествами. А в Джанкойском районе женщины вообще всю власть взяли в свои руки. И руководитель, и все пять заместителей — самые обаятельные и привлекательные представители человечества.

Еще больше «женское представительство» на уровне сельсоветов. И трудятся они там, невзирая на трудности и скромные бюджеты, на совесть. Их старания замечают не только крымские власти, отмечая наградами. Так, в феврале этого года глава Красногвардейского сельского поселения Советского района Лариса Шкурина была удостоена почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

