В Дюртюлях благоустроят Иванаевский сад за 193,9 миллиона рублей

В Дюртюлях приступили к благоустройству общественного пространства под названием «Иванаевский сад. Ростки будущего». Территорию, ограниченную улицами Габдуллы Тукая, Спортивной, Ленина и Гареева, планируют полностью преобразить. Работы должны завершиться не позднее 30 сентября 2027 года.
Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, в парке заменят покрытие, построят амфитеатр, установят малые архитектурные формы и детское игровое оборудование. Озеленение займет особое место: здесь высадят липы, клены, рябинник, спирею, барбарис, калину бульдонеж, сирень и цветы. Также появится аллея из неаллергенных тополей, а поляну обрамят кустарниками.
На реализацию проекта выделено 193,9 миллиона рублей. Средства поступят из федерального, республиканского и местного бюджетов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 марта.
Иванаевский сад стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
