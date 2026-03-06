Какие сайты могут блокировать без суда?

В отношении этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции такой подход действует уже с 2018 года.
— С 1 марта-2026 начался переход от судебной блокировки (она занимала месяцы) к внесудебной (оперативной) блокировке сайтов, доменных имен и страниц, предлагающих дистанционную продажу табака, никотинсодержащей продукции, кальянов и вейпов, — поясняет эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
Их розничная продажа дистанционным способом запрещена законодательством в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий его потребления.
Действия по внесудебной блокировке предусмотрены постановлением Правительства РФ № 183 от 21.02.2026, а механизм таков: Федеральная служба Росалклгольтабакконтроль вносит сайты-нарушители в реестр запрещенной информации, что позволяет блокировать их оперативно без долгого судебного разбирательства.
Владельцы социальных сетей и маркетплейсов обязаны самостоятельно выявлять и удалять такую информацию.
В отношении этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции такой же подход действует с 2018 года.
