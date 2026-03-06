Какие сайты могут блокировать без суда?

Действия по внесудебной блокировке предусмотрены постановлением Правительства РФ № 183 от 21.02.2026, а механизм таков: Федеральная служба Росалклгольтабакконтроль вносит сайты-нарушители в реестр запрещенной информации, что позволяет блокировать их оперативно без долгого судебного разбирательства.