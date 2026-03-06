В Ростове на 8 Марта ожидается до +7 градусов и отсутствие осадков

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в предстоящие выходные дни, 7−9 марта, в Ростове-на-Дону установится облачная с прояснениями погода, осадки не прогнозируются.
Так, в субботу, 7 марта, ночью температура воздуха опустится до −1…-3 градусов, днем столбики термометров покажут +1…+3 градуса. А ветер северо-западный будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду.
В воскресенье, 8 марта, погода существенно не изменится. Сохранится облачность, дождя не ожидается. Ночные температуры составят −1…-3 градуса, днем воздух прогреется до +5…+7 градусов.
В понедельник, 9 марта, синоптики обещают переменную облачность, днем прояснения, без осадков. Ночью ожидается +2…+3 градуса, дневная температура достигнет +8 градусов.
